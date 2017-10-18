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11:00 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежец заявил об ограблении в центре города: у него отобрали пакет с 15 млн рублей

На мужчину ночью напали неизвестные. Воронежец стал жертвой ограбления на улице Карла Маркса в ночь с 17 на 18 октября. Мужчина заявил о преступлении в полицию.

Источник: Вести - Воронеж

По словам воронежца, у него отобрали пакет с 15 млн рублей. Мужчина рассказывает, что его ограбили неизвестные. На месте происшествия — у спортивного комплекса «Юбилейный» — сейчас работает полиция.

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