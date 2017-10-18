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11:22 (мск), источник: ТАСС

Источник: с Ярославского вокзала в Москве эвакуированы 450 человек из-за угрозы взрыва

Оперативные службы и кинологи проводят проверку.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Около 450 человек эвакуированы с Ярославского вокзала в Москве из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Поступило сообщение об угрозе взрыва на Ярославском вокзале. На время проверки эвакуированы 400 пассажиров и 50 человек из числа персонала», — сказал собеседник агентства, отметив, что на месте работают оперативные службы и кинологи.

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