63-летнего жителя Уфы оштрафовали на 320 тысяч рублей за экстремистские стихи
Москва. 18 октября. INTERFAX.RU — Ленинский районный суд Уфы признал местного жителя виновным в распространении в интернете экстремистских материалов, сообщила
Москва. 18 октября. INTERFAX.RU — Ленинский районный суд Уфы признал местного жителя виновным в распространении в интернете экстремистских материалов, сообщила
Суд приговорил его к штрафу в размере 320 тыс. рублей.
Установлено, что 63-летний подсудимый в марте прошлого года разместил на своей странице в социальной сети фотоизображение книги с текстом стихотворения.
«Согласно выводам экспертизы, содержание данного материала было направлено на возбуждение националистической ненависти и вражды, унижение чести и достоинства другой национальности», — говорится в
Действия подсудимого квалифицированы по ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Обвиняемый не признал вину.