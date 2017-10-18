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12:11 (мск), источник: Интерфакс

63-летнего жителя Уфы оштрафовали на 320 тысяч рублей за экстремистские стихи

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU — Ленинский районный суд Уфы признал местного жителя виновным в распространении в интернете экстремистских материалов, сообщила пресс-служба прокуратуры республики в четверг.

Суд приговорил его к штрафу в размере 320 тыс. рублей.

Установлено, что 63-летний подсудимый в марте прошлого года разместил на своей странице в социальной сети фотоизображение книги с текстом стихотворения.

«Согласно выводам экспертизы, содержание данного материала было направлено на возбуждение националистической ненависти и вражды, унижение чести и достоинства другой национальности», — говорится в пресс-релизе.

Действия подсудимого квалифицированы по ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Обвиняемый не признал вину.

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