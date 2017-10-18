Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
"Объясните, зачем": депутат опубликовала фото охраны Порошенко
Стало известно об итогах проверки после гибели актера Марьянова
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Ураган «Офелия» окрасил небо над Англией в красный цветДо Великобритании добрался ураган «Офелия», принеся с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Андрей Малахов основал телекомпанию
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Тара Рид напугала гостей вечеринки прозрачным платьем – СМИ
СМИ: Газманов попал в аварию на трассе около Перми
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
Елена Яковлева рассказала о своих отношениях с невесткой - СМИ
Экс-невеста Степанова о нем: Ударил и отшвырнул
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
11:20 (мск), источник: VLADNEWS

Петр Осичанский: Ситуация с приморскими моряками в ОАЭ — не трагедия

С проблемою задержания судна борются с сентября.

Президент Дальневосточной Ассоциации морских капитанов Петр Осичанский сообщил корреспонденту РИА VladNews, что моряки находятся в полной безопасности, а проблемы с топливом и запасом необходимых продуктов питания решатся сразу же, как только ресурсы закончатся.

«Мы этим судном занимаемся с начала сентября. Я точно знаю, все необходимые ресурсы им поставляются. Кроме того, судовладелец их не бросил, пытается решить их проблему и подключить к работе консулов. Поэтому, если что-то у них сегодня закончилось, завтра им всё это подвезут. До сих пор никаких проблем не было, за исключением того, что моряки очень хотят домой. Проблема решается, это не трагедия. Моряки на связи, связь с ними есть», — сообщил Петр Осичанский.

Как ранее сообщало РИА VladNews, арестованное по иску «Газпромбанка» судно «Кристал Ист», которое стоит в порту Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов с июля текущего года, в четверг, 19 октября, подаст сигнал SOS. На судне заканчивается топливо.

Стоит отметить, что на борту судна находятся семь моряков из Приморского края.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Новая рассылка в WhatsApp пугает мамочек Приморья
Утвержден календарь выходных дней на 2018 год
«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
В Иркутске произошел пожар в доме для инвалидов
СМИ: топ-менеджеров «Открытия» внесут в черный список ЦБ
Суд Парижа отправил художника Павленского в психбольницу
Дочка «Ростеха» обвинила Siemens в угрозе суверенитету РФ
В NASA усомнились в надежности российских космических кораблей
Спорт
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу Встреча, состоявшаяся в Москве на стадионе «Открытие-Арена», завершилась со счетом 5:1 в пользу российской команды
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Россиян поощрят за раздельный сбор мусора
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь