Петр Осичанский: Ситуация с приморскими моряками в ОАЭ — не трагедия
С проблемою задержания судна борются с сентября.
С проблемою задержания судна борются с сентября.
Президент Дальневосточной Ассоциации морских капитанов Петр Осичанский сообщил корреспонденту РИА VladNews, что моряки находятся в полной безопасности, а проблемы с топливом и запасом необходимых продуктов питания решатся сразу же, как только ресурсы закончатся.
«Мы этим судном занимаемся с начала сентября. Я точно знаю, все необходимые ресурсы им поставляются. Кроме того, судовладелец их не бросил, пытается решить их проблему и подключить к работе консулов. Поэтому, если
Как ранее сообщало РИА VladNews, арестованное по иску «Газпромбанка» судно «Кристал Ист», которое стоит в порту Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов с июля текущего года, в четверг, 19 октября, подаст сигнал SOS. На судне заканчивается топливо.
Стоит отметить, что на борту судна находятся семь моряков из Приморского края.