Петр Осичанский: Ситуация с приморскими моряками в ОАЭ — не трагедия

«Мы этим судном занимаемся с начала сентября. Я точно знаю, все необходимые ресурсы им поставляются. Кроме того, судовладелец их не бросил, пытается решить их проблему и подключить к работе консулов. Поэтому, если что-то у них сегодня закончилось, завтра им всё это подвезут. До сих пор никаких проблем не было, за исключением того, что моряки очень хотят домой. Проблема решается, это не трагедия. Моряки на связи, связь с ними есть», — сообщил Петр Осичанский.