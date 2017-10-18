Екатеринбуржцев пугают конфетами с наркотиком «Земляника»

Интернет-сообщества екатеринбургских родителей захватывает очередная «страшилка» про новые наркотики, которые неизвестные раздают прямо в школах. Как передает 18 октября корреспондент «АиФ-Урал», авторы анонимных рассылок рассказывают о «конфетах», в которых содержится «новый наркотик», который называют «земляникой». Более того, рапространяться он может также в шоколаде, арахисовом масле и даже ягодах с фруктами.
По данным свердловских полицейских, подобные заявления являются всего лишь «фейком», не имеющим отношения к действительности, но при этом правоохранители напоминают, что детям и в самом деле надо уделять внимание и заниматься воспитанием, чтобы уберечь от других, вполне реальных угроз.
«То, что родители и иные законные представители несовершеннолетних пытаются контролировать, что происходит с их чадами — безусловно хорошо, и безусловно лучше чем безразличие, которое, к сожалению, еще встречается, — сказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Сегодня ты пройдешь мимо чужой беды не передав сигнал в соответствующие службы — завтра тебе не дадут руку помощи, когда сам в беде будешь. Нельзя жить по принципу “моя хата с краю”. Хочу успокоить мам, пап, бабушек и дедушек. Новость про распространяемые на территории Среднего Урала “конфеты” с наркотической начинкой является фейковой, проще говоря, “информационной уткой”. Тем не менее, в этом деле — имею в виду процесс воспитания детей, — расслабляться не приходится. В наше время у них достаточно много самых разнообразных соблазнов, причем далеко не всегда приличных, поэтому нужен глаз да глаз. А органы внутренних дел Свердлвоской области будут рады любой оперативной, в том числе конфиденциальной, информации и конкретным данным о тех, кто занимается противоправной деятельностью. Для этого в главке круглосуточно работает телефон доверия (343) 358−71−61».
Эксперты уверены, что подобные «страшилки» на самом деле несут в себе потенциальную угрозу, так как с их помощью отрабатываются каналы для распространения едва ли не любой информации, в том числе и той, которая может нести в себе реальную угрозу.
«Это стандартный «вирусняк», известный еще с советских времен, с перестройки. Тогда это звучало в стиле «жвачка убивает советских детей» — примерно из той же серии, что и пугалки про иголки на скамейках в парке, зараженные СПИДом или битое стекло в сметане. Как и у обычного вируса, например гриппа, у информационного есть вредоносная часть, а есть часть, которая отвечает за распространение. Она рассчитана на родителей, в первую очередь женщин. Эта категория людей довольно легко внушаема и поддается эмоциям. Здесь в первую очередь появляется именно эмоция — страх, а во вторую — желание распространить информацию, практически непреодолимое, как желание чихнуть. Во-первых, если поделиться страхом, то он становится меньше, а во-вторых, у человека появляется ощущение, что он сделал доброе дело. Разница с советскими временами в том, что если тогда распространение шло из уст в уста, то сейчас вирулентость на порядки выше — в каждой школе и садике есть свои группы в мессенджеерах или соцсетях. И достаточно в каждой группе по одному зараженному участнику, чтобы зараза пошла дальше. И, казалось бы, в подобной рассылке особо страшного-то ничего нет — ну скажут детям не брать ничего у незнакомцев, полезный же навык. Но я считаю, надо отнестись к распространению подобной информации серьезно, потому что потом по этим «проверенным» каналам можно будет распространять и другую информацию, откровенно вредную ересь. Так, например, пополняются ряды антипрививочников — а это вред уже всем. Я своего ребенка прививаю, но если рядом с ним будет ребенок антипрививочника — то риск занесения инфекции, конечно, гораздо выше. Так что надо отнестись серьезно к подобным рассылкам.