Екатеринбуржцев пугают конфетами с наркотиком «Земляника»

Интернет-сообщества екатеринбургских родителей захватывает очередная «страшилка» про новые наркотики, которые неизвестные раздают прямо в школах. Как передает 18 октября корреспондент «АиФ-Урал», авторы анонимных рассылок рассказывают о «конфетах», в которых содержится «новый наркотик», который называют «земляникой». Более того, рапространяться он может также в шоколаде, арахисовом масле и даже ягодах с фруктами.

По данным свердловских полицейских, подобные заявления являются всего лишь «фейком», не имеющим отношения к действительности, но при этом правоохранители напоминают, что детям и в самом деле надо уделять внимание и заниматься воспитанием, чтобы уберечь от других, вполне реальных угроз.

«То, что родители и иные законные представители несовершеннолетних пытаются контролировать, что происходит с их чадами — безусловно хорошо, и безусловно лучше чем безразличие, которое, к сожалению, еще встречается, — сказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Сегодня ты пройдешь мимо чужой беды не передав сигнал в соответствующие службы — завтра тебе не дадут руку помощи, когда сам в беде будешь. Нельзя жить по принципу “моя хата с краю”. Хочу успокоить мам, пап, бабушек и дедушек. Новость про распространяемые на территории Среднего Урала “конфеты” с наркотической начинкой является фейковой, проще говоря, “информационной уткой”. Тем не менее, в этом деле — имею в виду процесс воспитания детей, — расслабляться не приходится. В наше время у них достаточно много самых разнообразных соблазнов, причем далеко не всегда приличных, поэтому нужен глаз да глаз. А органы внутренних дел Свердлвоской области будут рады любой оперативной, в том числе конфиденциальной, информации и конкретным данным о тех, кто занимается противоправной деятельностью. Для этого в главке круглосуточно работает телефон доверия (343) 358−71−61».

Эксперты уверены, что подобные «страшилки» на самом деле несут в себе потенциальную угрозу, так как с их помощью отрабатываются каналы для распространения едва ли не любой информации, в том числе и той, которая может нести в себе реальную угрозу.