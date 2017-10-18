В Челябинске полицейский 14 лет работал по «липовому» диплому

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего командира взвода ППС ОМВД по Тракторозаводскому району областного центра, обвиняемого использование заведомо подложного документа.

По версии следствия, в 2003 году обвиняемый при поступлении на службу в роту ППС УВД Тракторозаводского района Челябинска представил в кадровую службу поддельный диплом об окончании Челябинского автотранспортного техникума по специальности «техник-механик».

«На основании фиктивного документа получил высшее образование, продолжил службу и в 2017 году вышел в отставку. Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, осуществлявшими оперативное сопровождение уголовного дела», — сообщили в СКР по региону.