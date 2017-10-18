Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
«Темы нет»: Песков на вопрос о недопуске Навального к выборам
Стало известно об итогах проверки после гибели актера Марьянова
Умер народный артист СССР Николай Охотников
Ураган «Офелия» окрасил небо над Англией в красный цветДо Великобритании добрался ураган «Офелия», принеся с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Военные Ливии открыли огонь по кораблю из Крыма - СМИ
Боевик ИГИЛ случайно снял миг своего уничтожения
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
Елена Яковлева рассказала о своих отношениях с невесткой - СМИ
Экс-невеста Степанова о нем: Ударил и отшвырнул
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
11:22 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске полицейский 14 лет работал по «липовому» диплому

В Челябинске полицейский 14 лет работал по «липовому» диплому. Сейчас может лишиться и льгот, и званий.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего командира взвода ППС ОМВД по Тракторозаводскому району областного центра, обвиняемого использование заведомо подложного документа.

По версии следствия, в 2003 году обвиняемый при поступлении на службу в роту ППС УВД Тракторозаводского района Челябинска представил в кадровую службу поддельный диплом об окончании Челябинского автотранспортного техникума по специальности «техник-механик».

«На основании фиктивного документа получил высшее образование, продолжил службу и в 2017 году вышел в отставку. Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, осуществлявшими оперативное сопровождение уголовного дела», — сообщили в СКР по региону.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
У всех должен быть дом: приют для животных Бим» восстанавливают всем миром
Утвержден календарь выходных дней на 2018 год
«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
В Иркутске произошел пожар в доме для инвалидов
СМИ: топ-менеджеров «Открытия» внесут в черный список ЦБ
Суд Парижа отправил художника Павленского в психбольницу
Дочка «Ростеха» обвинила Siemens в угрозе суверенитету РФ
В NASA усомнились в надежности российских космических кораблей
Спорт
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу Встреча, состоявшаяся в Москве на стадионе «Открытие-Арена», завершилась со счетом 5:1 в пользу российской команды
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Власти Петербурга решили отремонтировать Невский проспект
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь