В Челябинске полицейский 14 лет работал по «липовому» диплому
В Челябинске полицейский 14 лет работал по «липовому» диплому. Сейчас может лишиться и льгот, и званий.
В Челябинске полицейский 14 лет работал по «липовому» диплому. Сейчас может лишиться и льгот, и званий.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего командира взвода ППС ОМВД по Тракторозаводскому району областного центра, обвиняемого использование заведомо подложного документа.
По версии следствия, в 2003 году обвиняемый при поступлении на службу в роту ППС УВД Тракторозаводского района Челябинска представил в кадровую службу поддельный диплом об окончании Челябинского автотранспортного техникума по специальности «техник-механик».
«На основании фиктивного документа получил высшее образование, продолжил службу и в 2017 году вышел в отставку. Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, осуществлявшими оперативное сопровождение уголовного дела», — сообщили в СКР по региону.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.