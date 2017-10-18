В Крыму выловили украинские сети
Рыбаки Незалежной нарушили границу России.
Рыбаки Незалежной нарушили границу России.
На крымском полуострове морской патруль пограничников обнаружил, что государственную границу Российской Федерации нарушили украинские рыболовы.
— Двумя километрами восточнее от мыса
Экипаж пограничного сторожевого катера поднял на борт сети, внимательно осмотрел орудия лова и увидел ярлыки с маркировкой «Держрибагентство» и гербом украинского государства. По сути, эти неоспоримые факты говорят о том, что сети принадлежат одному из рыбопромысловых предприятий Незалежной.
На сегодняшний день орудия незаконного лова изъяты и отправлены на хранение на ближайшую погранзаставу.
Идет разбирательство и устанавливается, кто именно нарушил границу, когда и почему.