В Крыму выловили украинские сети

На крымском полуострове морской патруль пограничников обнаружил, что государственную границу Российской Федерации нарушили украинские рыболовы.

— Двумя километрами восточнее от мыса Тюп-Тархан, в российской части вод залива Сиваш, в 150 метрах от линии разграничения двух государств обнаружено две биркованые рыбацкие сети длиной 100 и 150 метров, — сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Экипаж пограничного сторожевого катера поднял на борт сети, внимательно осмотрел орудия лова и увидел ярлыки с маркировкой «Держрибагентство» и гербом украинского государства. По сути, эти неоспоримые факты говорят о том, что сети принадлежат одному из рыбопромысловых предприятий Незалежной.

На сегодняшний день орудия незаконного лова изъяты и отправлены на хранение на ближайшую погранзаставу.