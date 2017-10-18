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11:15 (мск), источник: Publika.md

Прокурор потребовал 15 000 евро за свободу трех осужденных

Завершено расследование по делу одного из кишиневских прокуроров и сотрудника Яловенского инспектората полиции. Их задержали в августе за коррупцию.

Источник: Publika.md

По данным следствия, прокурор требовал 15 тысяч евро за обещание избавить от тюрьмы троих мужчин, обвиняемых в пассивной коррупции и грабеже.

Он заверял, что может повлиять на судью Высшей судебной палаты. Первую часть взятки — десять тысяч — ему передал полицейский. Теперь работникам правоохранительных органов придется предстать перед судом.

Свою вину они признали. Им грозит штраф до 300 тысяч леев или до семи лет лишения свободы.

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