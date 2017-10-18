В Башкирии при странных обстоятельствах пропала машина с водителем прямо на трассе
ProUfu.ru пообщался с Еленой, близкой знакомой Евгения Шмера, пропавшего на трассе в Башкирии в собственном авто.
ProUfu.ru пообщался с Еленой, близкой знакомой Евгения Шмера, пропавшего на трассе в Башкирии в собственном авто.
«Женя сам из Тюмени. По работе его послали в командировку, в Казань, первый раз в жизни», — рассказывает Лена.
«12 октября он ехал по М-5. Как только он, по нашим прикидкам, въехал в Башкирию, как сквозь землю провалился — перестал на звонки отвечать, сам не звонил», — рассказывает близкая.
«Мы обратились в полицию, они начали поиски. Кстати в полиции исключают возможность ДТП. Женя имеет приличный стаж вождения, хорошее здоровье, никогда не пропадал раньше», — поделилась Елена.
Приводятся приметы пропавшего: Евгений ехал на вишневой «LADA 4×4». Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить в полицию.