В Башкирии при странных обстоятельствах пропала машина с водителем прямо на трассе

«Женя сам из Тюмени. По работе его послали в командировку, в Казань, первый раз в жизни», — рассказывает Лена.

«12 октября он ехал по М-5. Как только он, по нашим прикидкам, въехал в Башкирию, как сквозь землю провалился — перестал на звонки отвечать, сам не звонил», — рассказывает близкая.

«Мы обратились в полицию, они начали поиски. Кстати в полиции исключают возможность ДТП. Женя имеет приличный стаж вождения, хорошее здоровье, никогда не пропадал раньше», — поделилась Елена.