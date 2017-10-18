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11:37 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии при странных обстоятельствах пропала машина с водителем прямо на трассе

ProUfu.ru пообщался с Еленой, близкой знакомой Евгения Шмера, пропавшего на трассе в Башкирии в собственном авто.

«Женя сам из Тюмени. По работе его послали в командировку, в Казань, первый раз в жизни», — рассказывает Лена.

«12 октября он ехал по М-5. Как только он, по нашим прикидкам, въехал в Башкирию, как сквозь землю провалился — перестал на звонки отвечать, сам не звонил», — рассказывает близкая.

«Мы обратились в полицию, они начали поиски. Кстати в полиции исключают возможность ДТП. Женя имеет приличный стаж вождения, хорошее здоровье, никогда не пропадал раньше», — поделилась Елена.

Приводятся приметы пропавшего: Евгений ехал на вишневой «LADA 4×4». Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить в полицию.

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