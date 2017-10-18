Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук – о Поклонской: Эту девушку молодую надо остановить
Путин предложил россиянам платить за медицину
Светская Москва: жена замминистра РФ удивила журналистку
В правительстве Украины предложили уничтожить Россию ради Крыма
СМИ узнали о договоре не переманивать друг у друга шоу на ТВ РФ
«Эффект владения»: что такое поведенческая экономика Почему исследователь Ричард Талер получил Нобелевскую премию
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Андрей Малахов основал телекомпанию
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Анна Седокова показала фото груди – СМИ
СМИ: Ефремов объяснил почему не хочет ехать в Крым
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
Путин предложил россиянам платить за медицину
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
11:46 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане за производство и сбыт поддельного алкоголя осудят двоих мужчин

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). СК завершил расследование в отношении двух 45-летних Александра Мамшева и Яна Ахметшина, которые обвиняются по статьям «Производство, хранение и перевозка продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору» и «Незаконное использование чужого товарного знака, с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору», сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Источник: ИА Татар-информ

По данным следователей, в 2016 — 2017 годы Мамшев купил спиртосодержащую жидкость, которую хранил в доме в поселке Осиново в Казани и в контейнере в селе Рэмплер Зеленодольского района. Мамшев разбавлял приобретенную жидкость водой, разливал в пластиковые емкости объемом пять и десять литров, а также в бутылки с этикеткой «Граф Ледофф», после чего реализовывал их в Казани. Помимо этого, он продавал алкоголь трем знакомым, в том числе Ахметшину, которые, также разбавляли ее и продавали под видом водки, виски и коньяка.

Деятельность злоумышленников была пресечена 12 и 13 апреля. В Казани и Зеленодольском районе правоохранители изъяли 36 тонн спирта и 10 тонн продукции с этикетками торговых марок.

Установлено, что своими действиями Мамшев нанес ущерб на сумму свыше одного миллиона рублей правообладателю торговой марки «Граф Ледофф».

В отношении двоих фигурантов уголовное преследование было прекращено из-за деятельного раскаяния. Мамшев и Ахметшин свою причастность признали в полном объеме.

Уголовное дело с утвердительным заключением направлено на рассмотрение в суд.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
На осенних каникулах школьники Татарстана посетят лучшие театры республики
Утвержден календарь выходных дней на 2018 год
Испанские СМИ о победе «Спартака»: Издевательство и унижение
Дочка «Ростеха» обвинила Siemens в угрозе суверенитету РФ
СМИ: топ-менеджеров «Открытия» внесут в черный список ЦБ
В NASA рассказали о разгерметизации космического корабля «Союз»
Суд Парижа отправил художника Павленского в психбольницу
Чемпионка ОИ обвинила партнера по сборной СССР в изнасиловании
Спорт
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу Встреча, состоявшаяся в Москве на стадионе «Открытие-Арена», завершилась со счетом 5:1 в пользу российской команды
Авто
В ГИБДД рассказали о правилах «засады» на дороге В Госавтоинспекции настаивают, что сотрудники полиции в соответствии с новым административным регламентом не смогут целиком «прятаться» в кустах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Москва опередила Дубай по стоимости аренды офисов в небоскребах
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь