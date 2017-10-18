В Татарстане за производство и сбыт поддельного алкоголя осудят двоих мужчин

По данным следователей, в 2016 — 2017 годы Мамшев купил спиртосодержащую жидкость, которую хранил в доме в поселке Осиново в Казани и в контейнере в селе Рэмплер Зеленодольского района. Мамшев разбавлял приобретенную жидкость водой, разливал в пластиковые емкости объемом пять и десять литров, а также в бутылки с этикеткой «Граф Ледофф», после чего реализовывал их в Казани. Помимо этого, он продавал алкоголь трем знакомым, в том числе Ахметшину, которые, также разбавляли ее и продавали под видом водки, виски и коньяка.