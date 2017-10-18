В Татарстане за производство и сбыт поддельного алкоголя осудят двоих мужчин
(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). СК завершил расследование в отношении двух 45-летних Александра Мамшева и Яна Ахметшина, которые обвиняются по статьям «Производство, хранение и перевозка продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору» и «Незаконное использование чужого товарного знака, с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору», сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.