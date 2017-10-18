НЦБК задержал предпринимателя

Источник: Noi.md

Он подкинул 10 тыс. леев под стол налогового инспектора, попросив, чтобы тот не указывал нарушения, обнаруженные на его предприятии в результате проверки. Информация об этом была отправлена НЦБК, в результате чего бизнесмена задержали на 72 часа.

Менеджер предприятия, на котором проводилась проверка, попытался убедить инспектора не заполнять протокол о нарушениях, предложив ему 10 тыс. леев. Хотя налоговик отказался от вознаграждения, он подбросил деньги под стол инспектора и ушел из кабинета.