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12:23 (мск), источник: Noi.md

НЦБК задержал предпринимателя

Предприниматель из Бричан попытался подкупить сотрудника Государственной налоговой службы, чтобы избежать санкций, сообщает NOI.md со ссылкой на НЦБК.

Источник: Noi.md

Он подкинул 10 тыс. леев под стол налогового инспектора, попросив, чтобы тот не указывал нарушения, обнаруженные на его предприятии в результате проверки. Информация об этом была отправлена НЦБК, в результате чего бизнесмена задержали на 72 часа.

Менеджер предприятия, на котором проводилась проверка, попытался убедить инспектора не заполнять протокол о нарушениях, предложив ему 10 тыс. леев. Хотя налоговик отказался от вознаграждения, он подбросил деньги под стол инспектора и ушел из кабинета.

В результате предприниматель задержан. Если он будет признан виновным, ему грозит до 6 лет тюрьмы и штраф в размере от 2000 до 4000 условных единиц.

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