НЦБК задержал предпринимателя
Предприниматель из Бричан попытался подкупить сотрудника Государственной налоговой службы, чтобы избежать санкций, сообщает NOI.md со ссылкой на НЦБК.
Предприниматель из Бричан попытался подкупить сотрудника Государственной налоговой службы, чтобы избежать санкций, сообщает NOI.md со ссылкой на НЦБК.
Он подкинул 10 тыс. леев под стол налогового инспектора, попросив, чтобы тот не указывал нарушения, обнаруженные на его предприятии в результате проверки. Информация об этом была отправлена НЦБК, в результате чего бизнесмена задержали на 72 часа.
Менеджер предприятия, на котором проводилась проверка, попытался убедить инспектора не заполнять протокол о нарушениях, предложив ему 10 тыс. леев. Хотя налоговик отказался от вознаграждения, он подбросил деньги под стол инспектора и ушел из кабинета.
В результате предприниматель задержан. Если он будет признан виновным, ему грозит до 6 лет тюрьмы и штраф в размере от 2000 до 4000 условных единиц.