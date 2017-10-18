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11:49 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Склад рядом с торговым комплексом загорелся в Челябинске

Пожар произошел сегодня ночью, 18 октября, в Центральном районе Челябинска.

Загорелся склад, расположенный рядом с одним из торговых комплексов, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Сообщение об инциденте поступило в пожарно-спасательный отряд города в четвертом часу. Отряд добрался до места ЧП уже через пять минут. Внутри здания никого не было, но к этому моменту пламя уже распространилось, охватило 350 квадратных метров площади и угрожало перекинуться на соседние объекты. При этом огнеборцам пришлось столкнуться с непредвиденными трудностями.

«Тушение осложнялось, поскольку в ближайших двух пожарных гидрантах отсутствовало достаточное давление для забора воды. Для успешной ликвидации пожара был повышен номер его сложности: силы и средства, привлеченные на тушение, обеспечивали подачу воды к очагу с помощью проложенных магистральных линий от нескольких пожарных гидрантов, находящихся в 800−1000 метрах от горящего здания. Несколько гидрантов, на которые подразделения МЧС также рассчитывали, оказались неисправны», — рассказали в ГУ МЧС региона.

Согласно предварительным данным, условия хранения на складе не соответствовали требованиям пожарной безопасности. Сейчас специалисты выясняют причину пожара и устанавливают сумму ущерба. Кроме того, МЧС намерено инициировать дополнительные мероприятия по приведению пожарного водоснабжения в надлежащее состояние.

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