Склад рядом с торговым комплексом загорелся в Челябинске
Пожар произошел сегодня ночью, 18 октября, в Центральном районе Челябинска.
Пожар произошел сегодня ночью, 18 октября, в Центральном районе Челябинска.
Загорелся склад, расположенный рядом с одним из торговых комплексов, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Сообщение об инциденте поступило в
«Тушение осложнялось, поскольку в ближайших двух пожарных гидрантах отсутствовало достаточное давление для забора воды. Для успешной ликвидации пожара был повышен номер его сложности: силы и средства, привлеченные на тушение, обеспечивали подачу воды к очагу с помощью проложенных магистральных линий от нескольких пожарных гидрантов, находящихся в 800−1000 метрах от горящего здания. Несколько гидрантов, на которые подразделения МЧС также рассчитывали, оказались неисправны», — рассказали в ГУ МЧС региона.
Согласно предварительным данным, условия хранения на складе не соответствовали требованиям пожарной безопасности. Сейчас специалисты выясняют причину пожара и устанавливают сумму ущерба. Кроме того, МЧС намерено инициировать дополнительные мероприятия по приведению пожарного водоснабжения в надлежащее состояние.