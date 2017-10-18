В Омске пенсионера задержали с 13 коробками боярышника
Омские госавтоинспекторы при проверке обнаружили в автомобиле 60-летнего пенсионера 13 коробок настойки боярышника.
Омские госавтоинспекторы при проверке обнаружили в автомобиле 60-летнего пенсионера 13 коробок настойки боярышника.
Помимо этого, в багажнике остановленного автомобиля марки Toyota находились 360 литров спирта и 500 пачек сигарет.
— Вся обнаруженная продукция не имела акцизных марок и документов, — сообщил «РГ» представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков.
По словам пенсионера, боярышник и сигареты он заготовил исключительно для личного употребления, а не для продажи. Якобы раньше он хранил «заготовки» в гараже своих знакомых, а теперь просто решил перевезти в другое место.
В настоящее время полиция проверяет данную информацию.