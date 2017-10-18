В Севастополе произошел разлив нефтепродуктов в результате затопления старого судна
Разлив локализован, на месте работают специалисты Росприроднадзора.
Разлив локализован, на месте работают специалисты Росприроднадзора.
СЕВАСТОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Разлив нефтепродуктов произошел в Камышовой бухте Севастополя в результате затопления судна «Нептун» 1979 года постройки. Об этом сообщил ТАСС директор севастопольского Центра гражданской защиты Владислав Парфенов.
«Судно старое, [произошла] разгерметизация
Он уточнил, что не может дать оценку нанесенному природе ущербу, она будет дана уполномоченными органами в ходе заседания городской комиссии по ЧС, которое пройдет в четверг. На месте работают специалисты Росприроднадзора. Комментарий межрегионального управления Росприроднадзора по Крыму и Севастополю пока получить не удалось.
По словам Парфенова, судно «Нептун» 1979 года постройки находилось на одном из причалов Севастопольского морского порта в Камышовой бухте, оно не эксплуатировалось, экипажа на нем не было. Корабль находится в собственности властей Севастополя и передан в безвозмездное пользование севастопольской региональной организации Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД).