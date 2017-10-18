Организации Иркутска «переводят стрелки» друг на друга за заживо погребенных рабочих

Источник: IrkutskMedia.ru

Руководитель МУП «Водоканал» Иркутска Сергей Пыхтин рассказал, что ответственность за смерть двоих рабочих во время провала траншеи на улице Захарова лежит на компании-застройщике данного участка. В строительной компании ответили, что не несут ответственности за данный инцидент. По их словам, вопросы нужно задавать подрядчику, до которого при подготовке публикации дозвониться не удалось. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Сергей Пыхтин отметил, что на улице Захарова велись работы по обустройству ливневой канализации, а не по прокладке водопроводных труб, и посоветовал обратиться за комментарием к застройщику. Причем при первом телефонном разговоре руководитель муниципального предприятия не был проинформирован об инциденте.

Руководитель строительной компании ООО СК «Регион Сибири» Светлана Денисова отказалась от комментариев по поводу гибели рабочих во время земляных работ на улице Захарова. Однако через секретаря передала, чтобы журналист задавал вопросы подрядчику.

«Это у ООО “ОСК” случилось. Все вопросы к ним. Это подрядная организация наша, но это не у нас, это у них случилось», — передала через секретаря руководитель строительной компании Светлана Денисова.

Однако непосредственно с подрядчиком «Объединенная строительная компания» переговорить не удалось.

По предварительным сведениям полиции, погибшие легально находились на территории страны. Инспекторам по вопросам миграции еще предстоит выяснить, соблюдены ли были работодателем требования законодательства. Правоохранители проводят проверку.

Напомним, троих рабочих завалило землей, когда они копали траншею для прокладки канализационных труб к строящемуся жилому комплексу. Со слов очевидцев, работы проводились с грубейшими нарушениями техники безопасности. В какой-то момент длины стрелы экскаватора перестало хватать для того, чтобы копать глубже. После чего трое рабочих — выходцев из ближнего зарубежья — спустились в траншею. Спустя некоторое время произошел обвал грунта. Четвертый рабочий, находившийся наверху, заметил, в каком месте засыпало коллегу, и бросился откапывать его. Мужчину доставили в больницу. Его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Позже спасателям удалось достать из-под земляных завалов тела двоих рабочих.