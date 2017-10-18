Организации Иркутска «переводят стрелки» друг на друга за заживо погребенных рабочих
«Водоканал» ссылается на строительную компанию, а та, в свою очередь, — на подрядчика.
«Водоканал» ссылается на строительную компанию, а та, в свою очередь, — на подрядчика.
Руководитель МУП «Водоканал» Иркутска Сергей Пыхтин рассказал, что ответственность за смерть двоих рабочих во время провала траншеи на улице Захарова лежит на
Сергей Пыхтин отметил, что на улице Захарова велись работы по обустройству ливневой канализации, а не по прокладке водопроводных труб, и посоветовал обратиться за комментарием к застройщику. Причем при первом телефонном разговоре руководитель муниципального предприятия не был проинформирован об инциденте.
Руководитель строительной компании ООО СК «Регион Сибири» Светлана Денисова отказалась от комментариев по поводу гибели рабочих во время земляных работ на улице Захарова. Однако через секретаря передала, чтобы журналист задавал вопросы подрядчику.
«Это у ООО “ОСК” случилось. Все вопросы к ним. Это подрядная организация наша, но это не у нас, это у них случилось», — передала через секретаря руководитель строительной компании Светлана Денисова.
Однако непосредственно с подрядчиком «Объединенная строительная компания» переговорить не удалось.
Напомним, троих рабочих завалило землей, когда они копали траншею для прокладки канализационных труб к строящемуся жилому комплексу. Со слов очевидцев, работы проводились с грубейшими нарушениями техники безопасности. В
Кроме того, к установлению обстоятельств трагедии подключился Следственный комитет. В ведомстве организована доследственная проверка по факту гибели мужчин.