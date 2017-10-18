Полиция ищет свидетелей травмирования восьмиклассницы в Зиме

В Иркутской области объявлено денежное вознаграждение за информацию, которая поможет установить обстоятельства травмирования 14-летней девочки, которую около 19.00 17 октября 2017 года обнаружили на проезжей части ул. Краснопартизанской в Зиме. Как сообщает 18 октября пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, случайные прохожие, обнаружившие подростка, вызвали полицейских и скорую медицинскую помощь. Девочку госпитализировали, но она получила несовместимые с жизнью травмы.