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12:12 (мск), источник: Baikal-info.ru

Полиция ищет свидетелей травмирования восьмиклассницы в Зиме

В Иркутской области назначено вознаграждение за сведения о причинении травм 14-летней школьнице.

В Иркутской области объявлено денежное вознаграждение за информацию, которая поможет установить обстоятельства травмирования 14-летней девочки, которую около 19.00 17 октября 2017 года обнаружили на проезжей части ул. Краснопартизанской в Зиме. Как сообщает 18 октября пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, случайные прохожие, обнаружившие подростка, вызвали полицейских и скорую медицинскую помощь. Девочку госпитализировали, но она получила несовместимые с жизнью травмы.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего с подростком, разыскивают свидетелей и очевидцев произошедшего. Предварительно установлено, что восьмиклассница могла стать жертвой нападения или оказалась под колёсами автомобиля.

Правоохранительные органы просят водителей, проезжавших в указанное время по ул. Краснопартизанской в Зиме имеющих видео с авторегистраторов, обратиться в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Зиминский» по телефонам ‎(395−54) 2−12−02 или ‎8 (395−2) 21−65−11 либо 02.

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