Полиция ищет свидетелей травмирования восьмиклассницы в Зиме
В Иркутской области назначено вознаграждение за сведения о причинении травм 14-летней школьнице.
В Иркутской области назначено вознаграждение за сведения о причинении травм 14-летней школьнице.
В Иркутской области объявлено денежное вознаграждение за информацию, которая поможет установить обстоятельства травмирования 14-летней девочки, которую около 19.00 17 октября 2017 года обнаружили на проезжей части ул. Краснопартизанской в Зиме. Как сообщает 18 октября
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего с подростком, разыскивают свидетелей и очевидцев произошедшего. Предварительно установлено, что восьмиклассница могла стать жертвой нападения или оказалась под колёсами автомобиля.
Правоохранительные органы просят водителей, проезжавших в указанное время по ул. Краснопартизанской в Зиме имеющих видео с авторегистраторов, обратиться в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Зиминский» по телефонам (395−54) 2−12−02 или 8 (395−2) 21−65−11 либо 02.