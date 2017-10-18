Новосибирский водитель пропал по пути из Барнаула
Вадим Мацкевич последний раз выходил на связь 8 октября, с тех пор его местонахождение неизвестно, об этом сообщает
Вадим Мацкевич последний раз выходил на связь 8 октября, с тех пор его местонахождение неизвестно, об этом сообщает
Новосибирский водитель пропал по пути из Барнаула, рассказали в
Вадим Мацкевич занимается частными перевозками. 4 октября он отправился в Барнаул, через несколько дней сообщил родственникам, что возвращается обратно. С тех пор мужчина не выходил на связь.
Таксист уехал на автомобиле «Шевроле Авео»
Приметы: на вид 50−55 лет, рост 176 см., полного телосложения, волосы русые, имеются залысины, глаза голубые, на пальце татуировка в виде буквы «В».
Всех, кто обладает