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11:55 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирский водитель пропал по пути из Барнаула

Вадим Мацкевич последний раз выходил на связь 8 октября, с тех пор его местонахождение неизвестно, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Новосибирский водитель пропал по пути из Барнаула, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Вадим Мацкевич занимается частными перевозками. 4 октября он отправился в Барнаул, через несколько дней сообщил родственникам, что возвращается обратно. С тех пор мужчина не выходил на связь.

Таксист уехал на автомобиле «Шевроле Авео» серо-голубого цвета, 2007 года выпуска, государственный номер Е086ТВ 82.

Приметы: на вид 50−55 лет, рост 176 см., полного телосложения, волосы русые, имеются залысины, глаза голубые, на пальце татуировка в виде буквы «В».

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Вадима Мацкевича, просят обратиться по телефонам: 232−80−85, 232−80−87 (уголовный розыск), 232−81−80, 232−81−79 (дежурная часть), 232−21−65 (дежурная часть отдела полиции № 1 «Центральный»). .

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