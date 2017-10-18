Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук – о Поклонской: Эту девушку молодую надо остановить
Путин предложил россиянам платить за медицину
Светская Москва: жена замминистра РФ удивила журналистку
В правительстве Украины предложили уничтожить Россию ради Крыма
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Ураган «Офелия» окрасил небо над Англией в красный цветДо Великобритании добрался ураган «Офелия», принеся с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Андрей Малахов основал телекомпанию
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Военные Ливии открыли огонь по кораблю из Крыма - СМИ
Боевик ИГИЛ случайно снял миг своего уничтожения
Олег Газманов попал в ДТП
Стало известно, где похоронят актера Марьянова
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Раскрыт секрет брокколи
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
11:51 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Чайковском осудили сотрудника УК, который запер в подвале шесть человек

Его приговорили к одному году исправительных работ.

В Чайковском суд вынес приговор сотруднику одной из управляющих компаний, который запер в подвале дома шесть человек.

Как рассказали в СКР по Пермскому краю, инцидент произошёл в одном из домов на улице Уральских танкистов. Его жители приняли решение отказаться от УК и создать ТСЖ. В конце марта жильцы дома и их знакомые — всего шесть человек — спустились в подвал, чтобы проверить приборы учёта. 56-летний представитель УК, недовольный их вполне законными действиями, запер четырёх мужчин и двух женщин в подвале на продолжительное время.

«Преступные действия он прекратил лишь после вмешательства третьего лица, потребовавшего открыть дверь в подвал», — пояснили в СКР по Пермскому краю.

В результате суд признал ретивого сотрудника УК виновным в преступлении по п. «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершённое в отношении двух или более лиц). Мужчину приговорили к одному году исправительных работ с ежемесячным удержанием в доход государства 10% от заработка. Но приговор пока в силу не вступил.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Люди есть, а села нет». Как пять человек пытаются возродить старую деревню
Утвержден календарь выходных дней на 2018 год
Испанские СМИ о победе «Спартака»: Издевательство и унижение
Дочка «Ростеха» обвинила Siemens в угрозе суверенитету РФ
СМИ: топ-менеджеров «Открытия» внесут в черный список ЦБ
В NASA рассказали о разгерметизации космического корабля «Союз»
Суд Парижа отправил художника Павленского в психбольницу
Чемпионка ОИ обвинила партнера по сборной СССР в изнасиловании
Спорт
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу Встреча, состоявшаяся в Москве на стадионе «Открытие-Арена», завершилась со счетом 5:1 в пользу российской команды
Авто
В ГИБДД рассказали о правилах «засады» на дороге В Госавтоинспекции настаивают, что сотрудники полиции в соответствии с новым административным регламентом не смогут целиком «прятаться» в кустах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Россиян поощрят за раздельный сбор мусора
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь