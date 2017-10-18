В Чайковском осудили сотрудника УК, который запер в подвале шесть человек

В Чайковском суд вынес приговор сотруднику одной из управляющих компаний, который запер в подвале дома шесть человек.

Как рассказали в СКР по Пермскому краю, инцидент произошёл в одном из домов на улице Уральских танкистов. Его жители приняли решение отказаться от УК и создать ТСЖ. В конце марта жильцы дома и их знакомые — всего шесть человек — спустились в подвал, чтобы проверить приборы учёта. 56-летний представитель УК, недовольный их вполне законными действиями, запер четырёх мужчин и двух женщин в подвале на продолжительное время.

«Преступные действия он прекратил лишь после вмешательства третьего лица, потребовавшего открыть дверь в подвал», — пояснили в СКР по Пермскому краю.