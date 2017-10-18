В Чайковском осудили сотрудника УК, который запер в подвале шесть человек
Его приговорили к одному году исправительных работ.
Его приговорили к одному году исправительных работ.
В Чайковском суд вынес приговор сотруднику одной из управляющих компаний, который запер в подвале дома шесть человек.
Как рассказали в СКР по Пермскому краю, инцидент произошёл в одном из домов на улице Уральских танкистов. Его жители приняли решение отказаться от УК и создать ТСЖ. В конце марта жильцы дома и их знакомые — всего шесть человек — спустились в подвал, чтобы проверить приборы учёта. 56-летний представитель УК, недовольный их вполне законными действиями, запер четырёх мужчин и двух женщин в подвале на продолжительное время.
«Преступные действия он прекратил лишь после вмешательства третьего лица, потребовавшего открыть дверь в подвал», — пояснили в СКР по Пермскому краю.
В результате суд признал ретивого сотрудника УК виновным в преступлении по п. «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершённое в отношении двух или более лиц). Мужчину приговорили к одному году исправительных работ с ежемесячным удержанием в доход государства 10% от заработка. Но приговор пока в силу не вступил.