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12:10 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Рожденного в подвале и унесенного неизвестным ребенка разыскали в Ростове

Рожденного в подвале и унесенного неизвестным ребенка разыскали в донской столице.

Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области, вечером 17 октября женщина 1991 года рождения, по предварительным данным, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере, родила ребенка в подвале нежилого дома на улице Социалистической.

Прибывшая на место бригада «скорой помощи» оказала помощь роженице. В это время находившийся на месте происшествия мужчина, который представился биологическим отцом ребенка, взял его и ушел в неизвестном направлении.

В связи с отсутствием достоверных данных о скрывшемся мужчине к поискам его и новорожденного были привлечены правоохранители и добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт Юг».

Ребенка нашли и доставили в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.

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