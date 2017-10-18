Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на Велижской

«Двое пострадавших во время взрыва газа в доме на ул. Велижской госпитализированы в ожоговое отделение Центральной городской клинической больницы с термическими ожогами тела I-II тяжести — менее 10% поверхности тела. В настоящее время пациенты получают лечение в полном объеме. Их состояние не вызывает опасений», — сообщили в минздраве.