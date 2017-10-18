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15:24 (мск), источник: Новый Калининград

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на Велижской

В региональном минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа на улице Велижской в Калининграде. Состояние людей не вызывает опасений, сообщили в ведомстве «Новому Калининграду» в среду.

Источник: Новый Калининград

«Двое пострадавших во время взрыва газа в доме на ул. Велижской госпитализированы в ожоговое отделение Центральной городской клинической больницы с термическими ожогами тела I-II тяжести — менее 10% поверхности тела. В настоящее время пациенты получают лечение в полном объеме. Их состояние не вызывает опасений», — сообщили в минздраве.

Во вторник вечером, 18 октября, в Калининграде на улице Велижской произошел взрыв. В МЧС сообщили, что речь идет о «хлопке газовоздушной смеси». Последствия инцидента устраняли 36 пожарных и 7 спасателей.

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