Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на Велижской

«Двое пострадавших во время взрыва газа в доме на ул. Велижской госпитализированы в ожоговое отделение Центральной городской клинической больницы с термическими ожогами тела I-II тяжести — менее 10% поверхности тела. В настоящее время пациенты получают лечение в полном объеме. Их состояние не вызывает опасений», — сообщили в минздраве.
Во вторник вечером, 18 октября, в Калининграде на улице Велижской произошел взрыв. В МЧС сообщили, что речь идет о «хлопке газовоздушной смеси». Последствия инцидента устраняли 36 пожарных и 7 спасателей.