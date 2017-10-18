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12:22 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже пропал 47-летний мужчина

О Михаиле Прусакове ничего не известно с 5 августа.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» сообщили о поиске 47-летнего Михаила Прусакова во вторник, 17 октября. О мужчине ничего не известно с 5 августа. Как рассказали волонтеры, он пропал в микрорайоне ВАИ.

Рост мужчины — 176 см, телосложение худощавое. У него темно-русые волосы, борода и серые глаза. Во что был одет Михаил Прусаков — неизвестно.

Волонтеры попросили всех, кто обладает информацией о местонахождении Михаила, сообщить ее по телефонам 8 (800) 700 54 52 или 112.

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