Сбытчики наркотиков, работавшие «по безналу», задержаны в Нижегородской области

Задержанным предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). В отношении организаторов также возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления).

«Оплату за реализованные наркотики “клиенты” переводили на виртуальные счета и банковские карты, зарегистрированные на подставных лиц. Полученные преступным путем финансы подозреваемые использовали на свои нужды», — говорится в сообщении.

В ходе следствия установлено, что подозреваемые от организации незаконного распространения наркотиков получили доход более 5,5 млн рублей.

В ходе проведения обысков сотрудниками полиции были обнаружены 85 свертков с наркотическим средством, 55 «закладок», электронные весы, банковские карты, сим-карты и денежные средства.

«Также у злоумышленников изъяты два автомобиля и спортивный мотоцикл, приобретенные на денежные средства, полученные от сбыта наркотиков», — отмечается в пресс-релизе.