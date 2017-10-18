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11:57 (мск), источник: Интерфакс

Сбытчики наркотиков, работавшие «по безналу», задержаны в Нижегородской области

Нижний Новгород. 18 октября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Полиция Нижегородской области возбудила уголовное дело в отношении четырех участников организованной группы, занимавшихся сбытом наркотических средств на территории Павловского и Богородского районов региона, сообщается на сайте МВД РФ в среду.

Задержанным предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). В отношении организаторов также возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления).

«Оплату за реализованные наркотики “клиенты” переводили на виртуальные счета и банковские карты, зарегистрированные на подставных лиц. Полученные преступным путем финансы подозреваемые использовали на свои нужды», — говорится в сообщении.

В ходе следствия установлено, что подозреваемые от организации незаконного распространения наркотиков получили доход более 5,5 млн рублей.

В ходе проведения обысков сотрудниками полиции были обнаружены 85 свертков с наркотическим средством, 55 «закладок», электронные весы, банковские карты, сим-карты и денежные средства.

«Также у злоумышленников изъяты два автомобиля и спортивный мотоцикл, приобретенные на денежные средства, полученные от сбыта наркотиков», — отмечается в пресс-релизе.

В отношении четырех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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