В Краснодарском крае завели уголовное дело об оскорблении чувств атеистов

Как уточнил Аванесян, уголовное дело завели еще 4 октября. Речь идет о двух стихотворениях Дроздова, при этом в суде тексты полностью представлены не были, только начало и конец. Адвокату поэта неизвестно, кто подал заявление в полицию, как и то, кто проводил экспертизу стихотворений. Также Аванесян рассказал, что у Дроздова до этого не было судимостей и что он воспитывает ребенка-инвалида.

Как пишет издание, Дроздов опубликовал стихотворение в сообществе «Патриотическое творчество» во «ВКонтакте». В нем есть строка: «Людей нет хуже мерзких атеистов, мы все же инквизицию вернем!»

Поэта подозревают в возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Адвокат Алексей Аванесян подтвердил RTVI, что представляет интересы Дроздова. Аванесян утверждает, что это первое дело об оскорблении чувств атеистов в России. Он назвал эту ситуацию «донным дном» и посоветовал Дроздову «сушить сухари».

Сам поэт удивляется, как «стишок про мифическую деревню, где возмущенная общественность сжигает учительницу, отрицающую Бога, можно расценивать как оскорбление атеистов и призыв сжигать их». В комментарии к посту своего адвоката он написал, что по такому принципу Владимира Сорокина, автора рассказа «Настя», можно было бы осудить за каннибализм.