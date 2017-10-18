Сбежавший из дома подросток поселился в заброшенном доме и обокрал соседей

Подростка из Прикамья обвиняют в совершении кражи. 14-летний школьник сбежал из дома в Перми и уехал в посёлок Ильинский, где поселился в заброшеном доме.

4 октября этого года подросток сбежал из дома в Перми и на автобусе приехал в посёлок Ильинский, рассказали в следственном комитете по Пермскому краю. На новом месте школьник нашёл заброшенный дом, где и обосновался. Вечером того же дня школьник забрался соседний дом и похитил оттуда бытовую технику и продукты. Мальчика нашли и задержали на следующий день сотрудники полиции, которые занимались его розыском по заявлению матери. Подростка вернули в семью. Сейчас следователи выясняют, почему ребёнок решил сбежать из дома.