Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук – о Поклонской: Эту девушку молодую надо остановить
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Светская Москва: жена замминистра РФ удивила журналистку
Стало известно о количестве пострадавших на митинге в Киеве
ЦБ: до конца года с рынка могут уйти 19 страховых компаний
«Эффект владения»: что такое поведенческая экономика Почему исследователь Ричард Талер получил Нобелевскую премию
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Кадры: «Правый сектор» захватил здание в центре Киева
Седокова выложила откровенное фото груди - СМИ
Олег Газманов попал в ДТП
Стало известно, где похоронят актера Марьянова
Путин предложил россиянам платить за медицину
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
12:06 (мск), источник: АиФ Прикамье

Сбежавший из дома подросток поселился в заброшенном доме и обокрал соседей

14-летний школьник покинул квартиру в Перми и уехал в посёлок Ильинский.

Подростка из Прикамья обвиняют в совершении кражи. 14-летний школьник сбежал из дома в Перми и уехал в посёлок Ильинский, где поселился в заброшеном доме.

4 октября этого года подросток сбежал из дома в Перми и на автобусе приехал в посёлок Ильинский, рассказали в следственном комитете по Пермскому краю. На новом месте школьник нашёл заброшенный дом, где и обосновался. Вечером того же дня школьник забрался соседний дом и похитил оттуда бытовую технику и продукты. Мальчика нашли и задержали на следующий день сотрудники полиции, которые занимались его розыском по заявлению матери. Подростка вернули в семью. Сейчас следователи выясняют, почему ребёнок решил сбежать из дома.

Подростка обвиняют в краже с незаконным проникновением в жилище. Расследование дела продолжается.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Молоко отдельно. Сочетание каких продуктов вредит организму
Утвержден календарь выходных дней на 2018 год
Испанские СМИ о победе «Спартака»: Издевательство и унижение
Дочка «Ростеха» обвинила Siemens в угрозе суверенитету РФ
СМИ: топ-менеджеров «Открытия» внесут в черный список ЦБ
В NASA рассказали о разгерметизации космического корабля «Союз»
Суд Парижа отправил художника Павленского в психбольницу
Чемпионка ОИ обвинила партнера по сборной СССР в изнасиловании
Спорт
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу Встреча, состоявшаяся в Москве на стадионе «Открытие-Арена», завершилась со счетом 5:1 в пользу российской команды
Авто
В ГИБДД рассказали о правилах «засады» на дороге В Госавтоинспекции настаивают, что сотрудники полиции в соответствии с новым административным регламентом не смогут целиком «прятаться» в кустах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Москва опередила Дубай по стоимости аренды офисов в небоскребах
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь