38-летняя женщина умерла в Калининграде на автобусной остановке

Инцидент произошел в поселке Малое Исаково. 38-летняя женщина скончалась на Мелиоративной улице. Как отметили в ведомстве, на теле погибшей не было видимых травм. Точную причину смерти предстоит установить в ходе судебно-медицинского исследования.