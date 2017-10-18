38-летняя женщина умерла в Калининграде на автобусной остановке
Судмедэксперты устанавливают обстоятельства смерти молодой жительницы Калининграда, тело которой было обнаружено на одной из автобусных остановок, сообщает
Судмедэксперты устанавливают обстоятельства смерти молодой жительницы Калининграда, тело которой было обнаружено на одной из автобусных остановок, сообщает
Инцидент произошел в поселке Малое Исаково. 38-летняя женщина скончалась на Мелиоративной улице. Как отметили в ведомстве, на теле погибшей не было видимых травм. Точную причину смерти предстоит установить в ходе
По факту случившегося проводится доследственная проверка.