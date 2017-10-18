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12:39 (мск), источник: АиФ Калининград

38-летняя женщина умерла в Калининграде на автобусной остановке

Судмедэксперты устанавливают обстоятельства смерти молодой жительницы Калининграда, тело которой было обнаружено на одной из автобусных остановок, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Источник: Аргументы и факты

Инцидент произошел в поселке Малое Исаково. 38-летняя женщина скончалась на Мелиоративной улице. Как отметили в ведомстве, на теле погибшей не было видимых травм. Точную причину смерти предстоит установить в ходе судебно-медицинского исследования.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

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