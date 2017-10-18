Спортсмен, сбивший инспектора ГИБДД под Чебаркулем, сдался в полицию

Источник: Uralpress.ru

Информацию о том, что автомобилист, по вине которого погиб сотрудник ДПС, агентству «Урал-пресс-информ» подтвердил собственный источник в правоохранительных органах.

«Действительно, есть такая информация. Мы ее уточняем и узнаем подробности у МВД Копейска», — рассказал источник.

Инспектор ДПС Ярослав Власов из Чебаркуля, сбитый машиной, не приходя в сознание скончался в больнице. За его жизнь боролись лучшие медики.

Напомним, 30 сентября у дома по улице Октябрьской села Травники Чебаркульского района нарядом ДПС осуществлялся надзор за движением транспортных средств. Законные требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства не выполнил водитель автомобиля «ВАЗ-2101» Егор Александрин. Он совершил наезд на стоящего на проезжей части инспектора Ярослава Власова и провез его на капоте своего автомобиля. Затем он скрылся.