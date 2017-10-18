Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Власти готовятся обрушить рубль
Секс сокращает жизнь
"Объясните, зачем": депутат опубликовала фото охраны Порошенко
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
В России изменится валютное законодательство
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Анна Седокова показала фото груди – СМИ
СМИ: Ефремов объяснил почему не хочет ехать в Крым
Олег Газманов попал в ДТП
Стало известно, где похоронят актера Марьянова
"Много боли нанесла мне": Джигарханян о молодой жене
"Утес" в Крыму поразил мишень: кадры - СМИ
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
13:40 (мск), источник: Водитель Петербурга

В Петербурге две недели ищут пропавшего из дома инспектора ГИБДД

Сотрудник УГИБДД пропал в Петербурге. Мужчина не выходит на связь. Об этом стало известно 18 октября.

По данным «Водителя», за помощью к полиции обратилась жена 43-летнего инспектора ГИБДД. Она рассказала, что супруг ушел из дома на улице Коллонтай (Невский район) еще днем 3 октября. С тех пор данных о его местонахождении нет.

По словам жены, мужчина ранее не покидал семью на столь длительное время.

Тем временем, как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на данные полицейского главка, сотрудник дорожной полиции находится на больничном. По заявлению жены полицейского ищут.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Водителей-иностранцев взяли за права
Утвержден календарь выходных дней на 2018 год
Испанские СМИ о победе «Спартака»: Издевательство и унижение
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает россиян зимой
Чемпионка ОИ обвинила партнера по сборной в изнасиловании
В NASA усомнились в надежности российских космических кораблей
Турецкие томаты с декабря могут вернуться на российский рынок
Юлия Липницкая будет комментировать фигурное катание на ТВ
Спорт
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу Встреча, состоявшаяся в Москве на стадионе «Открытие-Арена», завершилась со счетом 5:1 в пользу российской команды
Авто
В ГИБДД рассказали о правилах «засады» на дороге В Госавтоинспекции настаивают, что сотрудники полиции в соответствии с новым административным регламентом не смогут целиком «прятаться» в кустах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Власти Петербурга решили отремонтировать Невский проспект
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Россиян поощрят за раздельный сбор мусора
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь