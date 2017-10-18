В Петербурге две недели ищут пропавшего из дома инспектора ГИБДД
Сотрудник УГИБДД пропал в Петербурге. Мужчина не выходит на связь. Об этом стало известно 18 октября.
Сотрудник УГИБДД пропал в Петербурге. Мужчина не выходит на связь. Об этом стало известно 18 октября.
По данным «Водителя», за помощью к полиции обратилась жена 43-летнего инспектора ГИБДД. Она рассказала, что супруг ушел из дома на улице Коллонтай (Невский район) еще днем 3 октября. С тех пор данных о его местонахождении нет.
Тем временем, как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на данные полицейского главка, сотрудник дорожной полиции находится на больничном. По заявлению жены полицейского ищут.