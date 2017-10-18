Челябинцу потребовалась помощь спасателей, чтобы спуститься с балкона
Мужчина находился на высоте второго этажа.
Мужчина находился на высоте второго этажа.
Помощь спасателей потребовалась жителю Челябинска, который не мог самостоятельно спуститься с балкона второго этажа, сообщают в
Инцидент на улице Коммунаров произошёл 18 октября. К спасателям обратились медики, которые сообщили, что 32-летний мужчина перебрался через ограждение и зовёт на помощь.
«Прибывшие по указанному адресу спасатели эвакуировали челябинца с помощью лестницы. Мужчину передали врачам скорой медицинской помощи», — рассказали в службе спасения.
Напомним, ранее областные спасатели в Бакале пришли на помощь машинисту, которого придавил опрокинувшийся железнодорожный кран.