В Калининграде пропал 10-летний ребенок

17 октября около 15.00 мальчик ушел из дома по месту жительства, расположенного в Центральном районе областного центра, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 10−12 лет, рост около 145 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза голубые.

Был одет в черные брюки, кеды темно-красного цвета, куртка с капюшоном зеленого цвета с серыми вставками.