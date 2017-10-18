В Калининграде пропал 10-летний ребенок
В Калининграде отделом полиции № 3 разыскивается Максим Денщиков, 2007 года рождения. Об этом сообщает
В Калининграде отделом полиции № 3 разыскивается Максим Денщиков, 2007 года рождения. Об этом сообщает
17 октября около 15.00 мальчик ушел из дома по месту жительства, расположенного в Центральном районе областного центра, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.
Приметы: на вид 10−12 лет, рост около 145 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза голубые.
Был одет в черные брюки, кеды
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