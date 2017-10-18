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13:07 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде пропал 10-летний ребенок

В Калининграде отделом полиции № 3 разыскивается Максим Денщиков, 2007 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

17 октября около 15.00 мальчик ушел из дома по месту жительства, расположенного в Центральном районе областного центра, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 10−12 лет, рост около 145 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза голубые.

Был одет в черные брюки, кеды темно-красного цвета, куртка с капюшоном зеленого цвета с серыми вставками.

Если вам что-либо известно о местонахождении Максима Денщикова, просьба незамедлительно обратиться в полицию по телефонам: 8 (4012)552−098, 552−013, 02 или 112.

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