Дело о продаже военных билетов закончилось штрафом 50 тыс. рублей

Во время судебного следствия Николай Сетяев уверял суд, что взял 170 тыс. руб. у двух студентов, которые хотели получить военный билет без прохождения службы, но на самом деле реально помочь им не мог. Он признал, что говорил, что у него есть знакомые в военкомате, но утверждал, что это было обманом. Парень якобы хотел взять деньги, продержать их у себя какое-то время, а потом отдать, сказав, что не получилось сделать ребятам «военники».