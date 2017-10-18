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13:09 (мск), источник: Интерфакс

Группа «черных банкиров», незаконно заработавших свыше 20 млн рублей, выявлена в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород. 18 октября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Полицейские пресекли в Нижнем Новгороде деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях, сообщается на сайте МВД РФ в среду.

«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Главного следственного управления ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с коллегами из управления МВД России по Нижнему Новгороду при силовой поддержке бойцов спецназа пресечена деятельность группы по незаконному обналичиванию денежных средств», — приводятся в пресс-релизе слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

В ходе расследования установлено, что участники группы оказывали клиентам услуги, связанные с обналичиванием денежных средств по фиктивным сделкам с подконтрольными фирмами-«однодневками».

За оказанные услуги обвиняемые получали комиссионное вознаграждение.

«В результате неправомерной деятельности злоумышленниками извлечен доход в сумме свыше 20 млн рублей», — сказала И. Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

«В результате обысков, проведенных в организациях, через которые осуществлялось “транзитное” перечисление денежных средств, а также в жилищах фигурантов, обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие факты незаконной банковской деятельности», — отметила официальный представитель МВД России.

В настоящее время в отношении трех фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении шести — подписка о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Ктс юи.

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