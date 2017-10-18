Группа «черных банкиров», незаконно заработавших свыше 20 млн рублей, выявлена в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород. 18 октября.
Нижний Новгород. 18 октября.
«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Главного следственного управления ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с коллегами из управления МВД России по Нижнему Новгороду при силовой поддержке бойцов спецназа пресечена деятельность группы по незаконному обналичиванию денежных средств», — приводятся в
В ходе расследования установлено, что участники группы оказывали клиентам услуги, связанные с обналичиванием денежных средств по фиктивным сделкам с подконтрольными фирмами-«однодневками».
За оказанные услуги обвиняемые получали комиссионное вознаграждение.
«В результате неправомерной деятельности злоумышленниками извлечен доход в сумме свыше 20 млн рублей», — сказала И. Волк.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
«В результате обысков, проведенных в организациях, через которые осуществлялось “транзитное” перечисление денежных средств, а также в жилищах фигурантов, обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие факты незаконной банковской деятельности», — отметила официальный представитель МВД России.
В настоящее время в отношении трех фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении шести — подписка о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.
Ктс юи.