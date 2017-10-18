В Омске квартиросъемщица вынесла всю мебель у пенсионерки
Сдача комнаты в своей квартире дорого обошлась омской пенсионерке.
Сдача комнаты в своей квартире дорого обошлась омской пенсионерке.
В полицию обратилась 57-летняя пенсионерка. Она заявила, что по возвращении домой обнаружила, что из ее квартиры пропала вся мебель и бытовая техника, стиральная машина, холодильник.
Раскрытие преступления не заставило себя долго ждать. Силовики быстро нашли подозреваемую. Ею оказалась 26-летняя квартиросъемщица Екатерина Ф. Снимая комнату, она дождалась отсутствия пенсионерки и вынесла все имущество из квартиры в поселке Биофабрика Центрального округа Омска.