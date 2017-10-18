Трое воронежцев попались на угонах четырех отечественных легковушек

Источник: Новости Воронежа

Полицейские задержали в Нижнедевицком районе трех молодых людей, которые за одну ночь совершили целую серию угонов автомобилей.

По версии следствия, 10 октября 2017 года парни в возрасте 21−23 года сначала вытащили аккумулятор из чужого авто. После этого на улице Ворошилова взломали замок ВАЗ-21061. Поставили туда этот аккумулятор и завели легковушку.

На чужой «шестерке» угонщики доехали до улицы Матросова. Оставили авто, вместо него завладев ВАЗ-2107 и ВАЗ-2121.

«На этих двух машинах они отправились в Нижнедевицкий район», — рассказали в МВД.