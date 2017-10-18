Трое воронежцев попались на угонах четырех отечественных легковушек
Молодым людям светит до семи лет тюрьмы.
Молодым людям светит до семи лет тюрьмы.
Полицейские задержали в Нижнедевицком районе трех молодых людей, которые за одну ночь совершили целую серию угонов автомобилей.
По версии следствия, 10 октября 2017 года парни в возрасте 21−23 года сначала вытащили аккумулятор из чужого авто. После этого на улице Ворошилова взломали замок ВАЗ-21061. Поставили туда этот аккумулятор и завели легковушку.
На чужой «шестерке» угонщики доехали до улицы Матросова. Оставили авто, вместо него завладев ВАЗ-2107 и ВАЗ-2121.
«На этих двух машинах они отправились в Нижнедевицкий район», — рассказали в МВД.
Стражи порядка злоумышленников задержали. Оказалось, что они также причастны к угону ВАЗ-2105 в Хохольском районе.
По фактам угонов возбуждены уголовные дела.