В Бухаре сильный ветер снес крыши многоэтажек (видео)

На одном из видео, если верить его автору, запечатлены разрушительные последствия сильного ветра в Буxаре. На кадрах видно, как порывы шквалистого ветра сносят крыши многоэтажек на прилегающие улицы. В министерстве чрезвычайных ситуаций республики пока никак не комментировали последствия стихии по стране.