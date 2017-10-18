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13:23 (мск), источник: Podrobno.uz

В Бухаре сильный ветер снес крыши многоэтажек (видео)

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Вечером 17 октября жители Узбекистана стали свидетелями шторма, который обрушился на несколько регионов страны.

Источник: Podrobno.uz

На одном из видео, если верить его автору, запечатлены разрушительные последствия сильного ветра в Буxаре. На кадрах видно, как порывы шквалистого ветра сносят крыши многоэтажек на прилегающие улицы. В министерстве чрезвычайных ситуаций республики пока никак не комментировали последствия стихии по стране.

В столице ветром повалило множество деревьев, повреждены десятки автомобилей, фото которых в социальные сети продолжают выкладывать очевидцы.

Сегодня синоптики прогнозируют дожди и сильный ветер, местами усиление до 17−22 м/с. Дневная температура понизится до 10−15 градусов тепла.

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