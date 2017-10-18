МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном ветре с порывами до 17 м/с до утра 19 октября

«Согласно прогнозу Федерального государственного бюджетного учреждения “Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” в период 12:00—18:00 18 октября и в период 22:00 18 октября-3:00 19 октября местами по Московской области ожидается усиление западного, северо-западного ветра с порывами 12−17 м/с», — говорится в сообщении.
В МЧС призвали автомобилистов ставить машины в гараж, а также парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Также рекомендовано, находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).