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13:36 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном ветре с порывами до 17 м/с до утра 19 октября

В Московской области с 12:00 до 18:00 18 октября, а также с 22:00 18 октября до 3:00 19 октября местами по Московской области ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

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«Согласно прогнозу Федерального государственного бюджетного учреждения “Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” в период 12:00—18:00 18 октября и в период 22:00 18 октября-3:00 19 октября местами по Московской области ожидается усиление западного, северо-западного ветра с порывами 12−17 м/с», — говорится в сообщении.

В МЧС призвали автомобилистов ставить машины в гараж, а также парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Также рекомендовано, находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

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