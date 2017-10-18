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14:09 (мск), источник: "Российская газета"

Заведено дело по факту пожара в иркутском доме престарелых

По факту пожара в иркутском доме престарелых возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), сообщили в региональном СУ СК.

Источник: РИА "Новости"

По версии следователей, возгорание произошло в 05:00 по местному времени. Задымление после короткого замыкания сушильной машины, расположенной на первом этаже здания, быстро распространилось на второй.

В итоге спасатели эвакуировали 16 человек. 12 пострадавших с диагнозом «отравление угарным газом» находятся в больнице, четверо из них — в реанимации.

Расследование уголовного дела продолжается.

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