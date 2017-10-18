Заведено дело по факту пожара в иркутском доме престарелых
По факту пожара в иркутском доме престарелых возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), сообщили в региональном СУ СК.
По факту пожара в иркутском доме престарелых возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), сообщили в региональном СУ СК.
По версии следователей, возгорание произошло в 05:00 по местному времени. Задымление после короткого замыкания сушильной машины, расположенной на первом этаже здания, быстро распространилось на второй.
В итоге спасатели эвакуировали 16 человек. 12 пострадавших с диагнозом «отравление угарным газом» находятся в больнице, четверо из них — в реанимации.
Расследование уголовного дела продолжается.