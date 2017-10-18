В Уфе родители напуганы сообщениями о якобы сбежавших маньяках — в МВД прокомментировали ситуацию

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе на телефоны родителей, состоящих в школьных группах в WhatsApp, стали рассылать сообщение-предупреждение. Якобы не стоит выпускать детей одних в районе Шакши, так как здесь «орудуют два маньяка, уже нескольких человек порезали». Отмечается, что на въезде в микрорайон размещены семь экипажей полиции, проверяют всех подряд.