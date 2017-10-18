В Уфе родители напуганы сообщениями о якобы сбежавших маньяках — в МВД прокомментировали ситуацию
УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе на телефоны родителей, состоящих в школьных группах в WhatsApp, стали рассылать
УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе на телефоны родителей, состоящих в школьных группах в WhatsApp, стали рассылать
«Чтоб не поднимать панику и не напугать сбежавших, они говорят, якобы рейд по плану», — говорится в сообщении.
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«С целью профилактики краж имущества граждан в столичной полиции принято решение проведения мероприятий по охране общественного порядка и профилактике краж на территории садовых товариществ микрорайона Шакша. Для этого в микрорайоне действуют профилактические группы по обеспечению правопорядка в общественных местах. Проводятся проверки садовых товариществ, пунктов приёма металла, ведётся работа с водителями автотранспорта», — проинформировали в ведомстве.
Задача профилактических мероприятий — установление лиц, подозреваемых в совершении правонарушений, занимающихся хранением и сбытом похищенного имущества граждан, выявление иных правонарушений. Гражданам доводится информация о мерах по предотвращению краж. Об этом также сегодня говорили на встрече с председателями садовых товариществ в Управлении МВД России по Уфе.