Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Власти готовятся обрушить рубль
Раскрыт секрет брокколи
"Объясните, зачем": депутат опубликовала фото охраны Порошенко
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
«Больше женщина украинская»: адвокат Учителя о Поклонской
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Андрей Малахов основал телекомпанию
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Военные Ливии открыли огонь по кораблю из Крыма - СМИ
Контракт Турции и РФ по С-400: СМИ о ситуации
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
"Много боли нанесла мне": Джигарханян о молодой жене
"Утес" в Крыму поразил мишень: кадры - СМИ
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
13:55 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе родители напуганы сообщениями о якобы сбежавших маньяках — в МВД прокомментировали ситуацию

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе на телефоны родителей, состоящих в школьных группах в WhatsApp, стали рассылать сообщение-предупреждение. Якобы не стоит выпускать детей одних в районе Шакши, так как здесь «орудуют два маньяка, уже нескольких человек порезали». Отмечается, что на въезде в микрорайон размещены семь экипажей полиции, проверяют всех подряд.

«Чтоб не поднимать панику и не напугать сбежавших, они говорят, якобы рейд по плану», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Управления МВД России по Уфе сообщили агентству «Башинформ», что полиция проводит профилактические мероприятия в садоводческих товариществах Уфы.

«С целью профилактики краж имущества граждан в столичной полиции принято решение проведения мероприятий по охране общественного порядка и профилактике краж на территории садовых товариществ микрорайона Шакша. Для этого в микрорайоне действуют профилактические группы по обеспечению правопорядка в общественных местах. Проводятся проверки садовых товариществ, пунктов приёма металла, ведётся работа с водителями автотранспорта», — проинформировали в ведомстве.

Задача профилактических мероприятий — установление лиц, подозреваемых в совершении правонарушений, занимающихся хранением и сбытом похищенного имущества граждан, выявление иных правонарушений. Гражданам доводится информация о мерах по предотвращению краж. Об этом также сегодня говорили на встрече с председателями садовых товариществ в Управлении МВД России по Уфе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Утвержден календарь выходных дней на 2018 год
Испанские СМИ о победе «Спартака»: Издевательство и унижение
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает россиян зимой
Чемпионка ОИ обвинила партнера по сборной в изнасиловании
В NASA усомнились в надежности российских космических кораблей
Турецкие томаты с декабря могут вернуться на российский рынок
Юлия Липницкая будет комментировать фигурное катание на ТВ
Спорт
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу Встреча, состоявшаяся в Москве на стадионе «Открытие-Арена», завершилась со счетом 5:1 в пользу российской команды
Авто
В ГИБДД рассказали о правилах «засады» на дороге В Госавтоинспекции настаивают, что сотрудники полиции в соответствии с новым административным регламентом не смогут целиком «прятаться» в кустах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Власти Петербурга решили отремонтировать Невский проспект
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь