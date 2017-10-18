В Алмалыке спасатели вызволили из закрытой квартиры грудного ребенка
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В Алмалыке спасатели вызволили из закрытой квартиры грудного ребенка, сообщает
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В Алмалыке спасатели вызволили из закрытой квартиры грудного ребенка, сообщает
Мать младенца обратилась в дежурную часть в понедельник.
По словам женщины, дверь квартиры случайно захлопнулась, и малыш остался без присмотра.
Сотрудники МЧС вскрыли дверь при помощи специального спасательного снаряжения и передали ребенка родителям.