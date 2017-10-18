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13:35 (мск), источник: Sputnik

В Алмалыке спасатели вызволили из закрытой квартиры грудного ребенка

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В Алмалыке спасатели вызволили из закрытой квартиры грудного ребенка, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

Источник: Sputnik

Мать младенца обратилась в дежурную часть в понедельник.

По словам женщины, дверь квартиры случайно захлопнулась, и малыш остался без присмотра.

Сотрудники МЧС вскрыли дверь при помощи специального спасательного снаряжения и передали ребенка родителям.

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