В Новосибирске задержали мужчину, стрелявшего в Дзержинском районе, им оказался 29-летний житель Новосибирска, сообщил «Вестям» источник в полиции.

Поиск молодого человека на белом «Мерседесе» занял несколько часов. Правоохранители приехали к дому мужчины, заметили стоящий автомобиль и направились в квартиру — там никого не оказалось. Через несколько минут молодой человек пришел домой сам, его удалось задержать. Сейчас 29-летний новосибирец дает показания.