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13:48 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске задержали мужчину, стрелявшего в Дзержинском районе

Стрельба около рынка на перекрестке Гусинобродского шоссе и улицы Волочаевской в Дзержинском районе произошла в 9:30 утра, пострадавший госпитализирован, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

В Новосибирске задержали мужчину, стрелявшего в Дзержинском районе, им оказался 29-летний житель Новосибирска, сообщил «Вестям» источник в полиции.

Поиск молодого человека на белом «Мерседесе» занял несколько часов. Правоохранители приехали к дому мужчины, заметили стоящий автомобиль и направились в квартиру — там никого не оказалось. Через несколько минут молодой человек пришел домой сам, его удалось задержать. Сейчас 29-летний новосибирец дает показания.

Напомним, утренняя стрельба произошла на рынке у Гусинобродского шоссе. Арендодатель выстрелил продавцу в голову из травматического пистолета. Сейчас пострадавший находится в больнице.

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