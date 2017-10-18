Следком Башкирии проверит информацию из соцсетей об избиении школьника
«ВКонтакте» опубликовали анонимный пост, о том, что в одной из школ Бижбулякского района в прошлом году учитель на уроке избил ученика.
«ВКонтакте» опубликовали анонимный пост, о том, что в одной из школ Бижбулякского района в прошлом году учитель на уроке избил ученика.
Следственный комитет Башкирии проверит информацию из социальных сетей об избиении школьника в одной из школ Бижбулякского района. Об этом сообщает
В результате мониторинга СМИ выявлено, что в одном из сообществ «ВКонтакте» опубликовали анонимный пост о том, что, якобы, в одной из школ Бижбулякского района в прошлом году учитель на уроке избил ученика. Приложили видеозапись с камеры мобильного телефона.
Инициирована проверка. Выяснят в какой школе это произошло и знала ли администрация о случившемся. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.