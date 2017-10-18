Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Власти готовятся обрушить рубль
Секс сокращает жизнь
"Объясните, зачем": депутат опубликовала фото охраны Порошенко
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
В России изменится валютное законодательство
10 замков с привидениями в Англии (фото)Сотрудники "Английского наследия" назвали замки и старинные поместья, где от привидений и других аномальных явлений страха не оберешься
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Анна Седокова показала фото груди – СМИ
СМИ: Ефремов объяснил почему не хочет ехать в Крым
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
"Много боли нанесла мне": Джигарханян о молодой жене
"Утес" в Крыму поразил мишень: кадры - СМИ
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
13:42 (мск), источник: Интерфакс

Суд в Самаре арестовал экс-замглавы администрации губернатора, отвечавшего за мониторинг настроений в регионе

Самара. 18 октября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Самарский районный суд Самары удовлетворил ходатайство УФСБ по региону о заключении под стражу бывшего замглавы администрации губернатора Самарской области Дениса Подсеваткина, передал корреспондент агентства «Интерфакс-Поволжье».

«Избрать в отношении Подсеваткина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 2 дня — до 18 ноября включительно», — сказал судья.

В администрации губернатора Д. Подсеваткин руководил департаментом мониторинга общественного мнения. Он рассказал суду, что уволился в день отставки предыдущего губернатора Николая Меркушкина и с тех пор находился дома в Саранске.

Из озвученных в судебном заседании материалов следует, что Д. Подсеваткин был задержан в Мордовии 16 октября, ему инкриминируется мошенничество с использованием служебного положения (ст. 159 УК РФ).

Следствием установлено, что ранее департамент управделами губернатора и правительства Самарской области в интересах департамента мониторинга общественного мнения заключил контракт с Приволжским центром общественного мониторинга на проведение соцопросов 45 тыс. жителей области.

Директором Приволжского центра общественного мониторинга (ПЦОМ) являлся бывший однокурсник Д. Подсеваткина социолог Николай Явкин.

По версии следствия, с 30 апреля по 7 июля 2015 года Н. Явкин предоставил Д. Подсеваткину отчёты о выполнении соцопросов в рамках этого контракта, содержащие заведомо ложные сведения о количестве опрошенных лиц.

Следствие считает, что Д. Подсеваткин знал о фиктивности сведений в отчётах, но признал проделанную ПЦОМ работу выполненной. По данным следствия, из перечисленных заказчиком 10 млн рублей Н. Явкин незаконно присвоил 9,5 млн рублей, в том числе перевел 8,3 млн рублей на свою банковскую карту, и затем поделил их с Д. Подсеваткиным.

Ранее сообщалось, что Н. Явкин был задержан сотрудниками УФСБ по региону в Самаре по подозрению в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ) и 20 сентября помещен судом под арест.

На заседании суда в среду стало известно, что дела Д. Подсеваткина и Н. Явкина объединены 17 октября.

Приволжский центр общественного мониторинга был зарегистрирован в Самаре в сентябре 2012 года. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», с 2013 по 2015 годы организация получила подряды на сумму 62,6 млн рублей, из них на 61,8 млн рублей — от департамента управделами губернатора и правительства региона.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Утвержден календарь выходных дней на 2018 год
Испанские СМИ о победе «Спартака»: Издевательство и унижение
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает россиян зимой
Чемпионка ОИ обвинила партнера по сборной в изнасиловании
В NASA усомнились в надежности российских космических кораблей
Турецкие томаты с декабря могут вернуться на российский рынок
Юлия Липницкая будет комментировать фигурное катание на ТВ
Спорт
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу Встреча, состоявшаяся в Москве на стадионе «Открытие-Арена», завершилась со счетом 5:1 в пользу российской команды
Авто
В ГИБДД рассказали о правилах «засады» на дороге В Госавтоинспекции настаивают, что сотрудники полиции в соответствии с новым административным регламентом не смогут целиком «прятаться» в кустах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Москва опередила Дубай по стоимости аренды офисов в небоскребах
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь