Суд в Самаре арестовал экс-замглавы администрации губернатора, отвечавшего за мониторинг настроений в регионе

«Избрать в отношении Подсеваткина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 2 дня — до 18 ноября включительно», — сказал судья.

В администрации губернатора Д. Подсеваткин руководил департаментом мониторинга общественного мнения. Он рассказал суду, что уволился в день отставки предыдущего губернатора Николая Меркушкина и с тех пор находился дома в Саранске.

Из озвученных в судебном заседании материалов следует, что Д. Подсеваткин был задержан в Мордовии 16 октября, ему инкриминируется мошенничество с использованием служебного положения (ст. 159 УК РФ).

Следствием установлено, что ранее департамент управделами губернатора и правительства Самарской области в интересах департамента мониторинга общественного мнения заключил контракт с Приволжским центром общественного мониторинга на проведение соцопросов 45 тыс. жителей области.

Директором Приволжского центра общественного мониторинга (ПЦОМ) являлся бывший однокурсник Д. Подсеваткина социолог Николай Явкин.

По версии следствия, с 30 апреля по 7 июля 2015 года Н. Явкин предоставил Д. Подсеваткину отчёты о выполнении соцопросов в рамках этого контракта, содержащие заведомо ложные сведения о количестве опрошенных лиц.

Следствие считает, что Д. Подсеваткин знал о фиктивности сведений в отчётах, но признал проделанную ПЦОМ работу выполненной. По данным следствия, из перечисленных заказчиком 10 млн рублей Н. Явкин незаконно присвоил 9,5 млн рублей, в том числе перевел 8,3 млн рублей на свою банковскую карту, и затем поделил их с Д. Подсеваткиным.

Ранее сообщалось, что Н. Явкин был задержан сотрудниками УФСБ по региону в Самаре по подозрению в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ) и 20 сентября помещен судом под арест.

На заседании суда в среду стало известно, что дела Д. Подсеваткина и Н. Явкина объединены 17 октября.