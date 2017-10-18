Уехавший с работы на «Тойоте» новосибирец найден мертвым

«Тихов Евгений Викторович найден. Погиб… Наши искренние соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении поискового отряда «Маяк».

По словам руководителя поискового отряда «Маяк» Павла Злобина, мужчину и его автомобиль нашли 18 октября. Другие подробности не сообщаются.

Новосибирец 1971 года рождения исчез 10 октября после того, как около 16 часов уехал с работы на Северном проезде в собственном автомобиле Toyota Corolla. Сообщалось, что рост мужчины 165 сантиметров, у него среднее телосложение, темно-русые короткие волосы, карие глаза. Описывалась и одежда пропавшего — темно-зеленая куртка с капюшоном, синяя кофта с коротким рукавом, темные джинсы, черные туфли.

Летом в Новосибирске широко обсуждалась история с исчезновением 40-летней Елены Кривоносовой, которая 26 июня также выехала из дома на своей Toyota RAV4 и не вернулась. Впоследствии оказалось, что она познакомилась в интернете с мужчиной и в первый же день «развиртуализации» отправилась с ним на пляж.