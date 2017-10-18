Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Власти готовятся обрушить рубль
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
Гид 48: российский город, где делают микрофоны для студии Стинга
Стало известно об итогах проверки после гибели актера Марьянова
«Больше женщина украинская»: адвокат Учителя о Поклонской
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Кадры: «Правый сектор» захватил здание в центре Киева
Седокова выложила откровенное фото груди - СМИ
Олег Газманов попал в ДТП
Стало известно, где похоронят актера Марьянова
"Много боли нанесла мне": Джигарханян о молодой жене
"Утес" в Крыму поразил мишень: кадры - СМИ
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
14:09 (мск), источник: VN.ru

Уехавший с работы на «Тойоте» новосибирец найден мертвым

Житель Новосибирска Евгений Тихов, который пропал 10 октября, уехав на своем автомобиле с работы, обнаружен мертвым. Поиск мужчины был объявлен 16 октября.

«Тихов Евгений Викторович найден. Погиб… Наши искренние соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении поискового отряда «Маяк».

По словам руководителя поискового отряда «Маяк» Павла Злобина, мужчину и его автомобиль нашли 18 октября. Другие подробности не сообщаются.

Новосибирец 1971 года рождения исчез 10 октября после того, как около 16 часов уехал с работы на Северном проезде в собственном автомобиле Toyota Corolla. Сообщалось, что рост мужчины 165 сантиметров, у него среднее телосложение, темно-русые короткие волосы, карие глаза. Описывалась и одежда пропавшего — темно-зеленая куртка с капюшоном, синяя кофта с коротким рукавом, темные джинсы, черные туфли.

Летом в Новосибирске широко обсуждалась история с исчезновением 40-летней Елены Кривоносовой, которая 26 июня также выехала из дома на своей Toyota RAV4 и не вернулась. Впоследствии оказалось, что она познакомилась в интернете с мужчиной и в первый же день «развиртуализации» отправилась с ним на пляж.

По пути романтическое знакомство превратилось в трагедию — пассажир убил женщину ножом и угнал ее автомобиль. Подозреваемого удалось задержать только через десять дней, не обошлось без стрельбы и погони.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
СКР: три миллиона рублей вымогали у жителя Новосибирска
Утвержден календарь выходных дней на 2018 год
Испанские СМИ о победе «Спартака»: Издевательство и унижение
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает россиян зимой
Чемпионка ОИ обвинила партнера по сборной в изнасиловании
В NASA усомнились в надежности российских космических кораблей
Турецкие томаты с декабря могут вернуться на российский рынок
Юлия Липницкая будет комментировать фигурное катание на ТВ
Спорт
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу Встреча, состоявшаяся в Москве на стадионе «Открытие-Арена», завершилась со счетом 5:1 в пользу российской команды
Авто
В ГИБДД рассказали о правилах «засады» на дороге В Госавтоинспекции настаивают, что сотрудники полиции в соответствии с новым административным регламентом не смогут целиком «прятаться» в кустах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Власти Петербурга решили отремонтировать Невский проспект
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь