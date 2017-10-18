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14:16 (мск), источник: РИА Новости

Китаец чудом выжил после падения башенного крана на машину

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В сети появилось видео, на котором мужчина чудом выжил после падения башенного крана на его автомобиль. Запись опубликована на YouTube.

Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошел в китайской провинции Гуандун. На кадрах видно, как кран падает прямо на лобовое стекло машины. Тем не менее, через пару секунд водитель самостоятельно выбрался наружу через крышу автомобиля.

Отмечается, что мужчина не получил серьезных травм — его доставили в больницу с переломом лодыжки.

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