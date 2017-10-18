Под Краснодаром произошло ДТП с участием полицейского автомобиля

Сообщение об аварии поступило в дежурную часть УМВД России по городу Краснодару 18 октября около 11 часов 30 минут. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

По предварительным данным, на 10-м километре Ростовского шоссе водитель автомобиля «Лада», выезжая со второстепенной дороги, столкнулся со служебным автомобилем Ford, двигавшемся с проблесковыми и звуковыми маяками, который по инерции въехал в Hyundai.