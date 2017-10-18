СКР: три миллиона рублей вымогали у жителя Новосибирска

«По данным следствия, в октябре двое 30-летних мужчин вследствие возникшей конфликтной ситуации посредством сотовой связи и в ходе личных встреч высказывали угрозы физической расправы 30-летнему жителю Новосибирска, в отсутствие каких-либо законных оснований требуя от него 3 000 000 рублей. Такие деньги у новосибирца отсутствовали, — говорит представитель СУ СКР по региону Алексей Максименко. — Сейчас детальные подробности устанавливаются».