СКР: три миллиона рублей вымогали у жителя Новосибирска
В кафе «Смайл Сити», расположенном на площади Горького в Бердске, сотрудники ФСБ задержали двух вымогателей, которые требовали деньги у предпринимателя в отсутствие
В кафе «Смайл Сити», расположенном на площади Горького в Бердске, сотрудники ФСБ задержали двух вымогателей, которые требовали деньги у предпринимателя в отсутствие
В Бердске Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту вымогательства 3 миллионов рублей.
«По данным следствия, в октябре двое 30-летних мужчин вследствие возникшей конфликтной ситуации посредством сотовой связи и в ходе личных встреч высказывали угрозы физической расправы 30-летнему жителю Новосибирска, в отсутствие
Фигуранты дела задержаны. Уголовное дело возбуждено по материалам