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15:44 (мск), источник: БЕЛТА

В Лоеве на пять лет осужден водитель, пытавшийся переложить вину за ДТП на погибшего пассажира

18 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Лоевского района вынес приговор в отношении водителя, который пытался переложить всю ответственность за совершенное ДТП на погибшего пассажира. Об этом БЕЛТА сообщила ведущий специалист Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Источник: БЕЛТА

Авария произошла в апреле текущего года. Автомобиль, в котором ехала компания нетрезвых молодых людей, съехал в кювет и опрокинулся. Один мужчина погиб. Чтобы уйти от уголовной ответственности, молодые люди решили свалить всю вину на погибшего, которому, по мнению некоторых ее участников, терять уже было нечего. Эксперты же выяснили, что за рулем находился другой мужчина, а не жертва ДТП. К слову, количество алкоголя в крови погибшего достигало 3,9 промилле, у других — немногим меньше.

Настоящий водитель признан виновным по ч.4 ст. 317 (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Он приговорен к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 5 лет. По месту отбывания наказания мужчине предстоит пройти принудительное лечение от алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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