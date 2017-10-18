В Лоеве на пять лет осужден водитель, пытавшийся переложить вину за ДТП на погибшего пассажира

Авария произошла в апреле текущего года. Автомобиль, в котором ехала компания нетрезвых молодых людей, съехал в кювет и опрокинулся. Один мужчина погиб. Чтобы уйти от уголовной ответственности, молодые люди решили свалить всю вину на погибшего, которому, по мнению некоторых ее участников, терять уже было нечего. Эксперты же выяснили, что за рулем находился другой мужчина, а не жертва ДТП. К слову, количество алкоголя в крови погибшего достигало 3,9 промилле, у других — немногим меньше.