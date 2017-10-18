Свердловчанин ответит перед судом за убийство трех пенсионеров
Ради денег.
Ради денег.
В Свердловский областной суд передано дело 27-летнего рецидивиста из Сысерти. Мужчина обвиняется в убийствах трех пенсионеров, сообщили «Уралинформбюро» в
По данным следствия, в мае 2016 года злоумышленника расправился с пожилыми мужчиной и женщиной 1938 года рождения, а спустя 10 месяцев еще с одной их ровесницей. Он жестоко избивал жертв монтировкой и руками, а также пускал вход нож, а затем похищал у пенсионеров деньги. Чтобы скрыть следы убийства четы, обвиняемый поджог их дом.
В ходе расследования было допрошено большое количество свидетелей, проведены