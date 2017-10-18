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14:57 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Ростехнадзор завершил расследование гибели двух шахтеров «Южуралзолота»

ЧЕЛЯБИНСК, 18 октября, ФедералПресс. Компания «Южуралзолото» допустила целый ряд организационно-технических и дисциплинарных нарушений, которые привели к гибели рабочих в шахте Центральная города Пласт. К таким выводам пришли в ходе расследования эксперты Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Челябинской области. В холдинге оспаривают заключение Ростехнадора, передает корреспондент «ФедералПресс».

Ростехнадзор по Челябинской области опубликовал результаты проверки трагического случая на руднике «Шахта Центральная» города Пласта, когда двое проходчиков погибли, а третий получил серьезные травмы ног.

Напомним, обвал горных пород произошел в апреле этого года. В качестве причин несчастного случая названы такие, как «ведение очистных работ в подэтажном штреке… при отсутствии крепи на участке», «ведение очистных работ в двух сближенных параллельных жилах, расположенных на расстоянии 18−20 метров друг от друга, что привело к наложению зон концентрации горного давления и увеличению значений напряжений в краевых частях очистных пространств (на 15−20%)».

При ведении горных пород оставались неотработанные целики, что также является нарушением. Надзорное ведомство установило, что на предприятии отсутствовала служба прогноза и предупреждения горных ударов, а комиссия, которая выполняла работы по проблеме горных ударов на данном месторождении, не соответствовала установленным требованиям.

Контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на шахте был недостаточным. Кроме того, экспертиза показала, что погибшие золотодобытчики в момент трагедии были пьяны — в их крови обнаружили этиловый спирт. Если с последним выводом согласились на предприятии, которое контролируется южноуральским миллиардером, вице-спикером законодательного собрания Челябинской области Константином Струковым, то с остальными намерены спорить.

«Мнения о нарушениях технологического процесса, указанные в выводах, разделились. У нас есть особое мнение, которое мы указали в итоговом акте расследования. Следственный комитет продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. Делать окончательные выводы пока преждевременно. Все предписания, выданные органами Ростехнадзора, выполняются.

В компании разработаны и внедряются организационно-технические мероприятия по предотвращению подобных трагедий", — прокомментировал итоги проверки управляющий директор «Южуралзолото» Роман Бергер.

В компании также сообщили, что на предприятии проводилось собственное расследование. Его результаты переданы в следственный комитет.

Отметим, тот случай был далеко не единственный за последние годы на предприятиях «Южуразолото Группы компаний». Причем большинство трагедий происходит именно в Пласте. Шахтеры погибали в ноябре 2015 года, в декабре 2016-го и другие периоды.

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