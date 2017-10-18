Гражданин Украины Павел Гриб останется под арестом в Краснодаре до Нового года
В Краснодаре суд оставил под стражей жителя украинского города Чернигов Павла Гриба, обвиняемого по статье 205.1. в содействии террористической деятельности.
В Краснодаре суд оставил под стражей жителя украинского города Чернигов Павла Гриба, обвиняемого по статье 205.1. в содействии террористической деятельности.
Предлагая оставить Павла Гриба под стражей следствие сослалось на то, что он не имеет места жительства в России, а также на особую опасность его намерений.
По версии следствия, Павел Гриб склонял жительницу Краснодарского края к участию в террористическом акте — злоумышленники планировали взорвать самодельную бомбу во время выпускной линейки в сочинской школе № 26.
Павел Гриб заявил суду, что считает все действия следствия незаконными, поскольку он, по его словам, был похищен в Белоруссии и незаконно вывезен на территорию Российскую Федерации.
Адвокат Андрей Сабинин, защитник Павла Гриба, просил суд избрать для него меру пресечения, не связанную с лишением свободы, по словам адвоката, для Павла Гриба может быть снята квартира, в которой он может находиться под домашним арестом. По словам Андрея Сабинина, Гриб является инвалидом с детства и страдает тяжелым заболеванием, с момента задержания Гриб лишён возможности принимать назначенные ему препараты. Арест Павла Гриба будет обжалован.