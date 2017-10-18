Гражданин Украины Павел Гриб останется под арестом в Краснодаре до Нового года

Предлагая оставить Павла Гриба под стражей следствие сослалось на то, что он не имеет места жительства в России, а также на особую опасность его намерений.

По версии следствия, Павел Гриб склонял жительницу Краснодарского края к участию в террористическом акте — злоумышленники планировали взорвать самодельную бомбу во время выпускной линейки в сочинской школе № 26.

Павел Гриб заявил суду, что считает все действия следствия незаконными, поскольку он, по его словам, был похищен в Белоруссии и незаконно вывезен на территорию Российскую Федерации.