На Окружной «Шкода» столкнулась с грузовиком
На улице Большой Окружной в областном центре столкнулись грузовик и легковое авто марки «Шкода». Об этом в среду сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».
На улице Большой Окружной в областном центре столкнулись грузовик и легковое авто марки «Шкода». Об этом в среду сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».
Авария произошла в районе поворота на улицу Индустриальную.
По предварительной информации, никто не пострадал. Грузовой автомобиль в момент аварии стоял на обочине.
Легковое авто было совсем новым, в результате аварии иномарка получила значительные повреждения.