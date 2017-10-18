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17:18 (мск), источник: Новый Калининград

На Окружной «Шкода» столкнулась с грузовиком

На улице Большой Окружной в областном центре столкнулись грузовик и легковое авто марки «Шкода». Об этом в среду сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».

Авария произошла в районе поворота на улицу Индустриальную.

По предварительной информации, никто не пострадал. Грузовой автомобиль в момент аварии стоял на обочине.

Легковое авто было совсем новым, в результате аварии иномарка получила значительные повреждения.

Во время загрузки произошла ошибка.
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